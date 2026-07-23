Диетолог Круглова раскрыла главное правило заморозки лисичек

Для сохранения свойств лисичек нужно обязательно замораживать их сухими. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Врач-диетолог Наталья Круглова в беседе с URA.RU объяснила, как правильно заготавливать лисички на зиму. Главный секрет – не торопиться отправлять грибы в морозилку сразу после мытья. Сначала их нужно тщательно очистить от лесного мусора мягкой щеткой, промыть и обязательно просушить.

– Важно промыть грибы, чтобы очистить их перед приготовлением, и дать некоторое время им просушиться, поскольку они по структуре похожи на губку и впитывают жидкость, – пояснила диетолог.

Влажные грибы в морозилке превратятся в ледяной ком, который при разморозке потеряет и форму, и вкус. Поэтому после мытья лисички раскладывают на бумажном полотенце или чистой ткани и оставляют на 20-30 минут. Когда они станут почти сухими на ощупь, крупные экземпляры разрезают вдоль, а мелкие оставляют целиком. Чтобы грибы не слиплись, их сначала выкладывают в один слой на подносе, подмораживают пару часов, а затем пересыпают в пакеты или контейнеры. Хранить заготовку можно до года, но лучше уложиться в 6-8 месяцев.