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НовостиЗдоровье23 июля 2026 15:18

Нутрициолог Кострова: Обезжиренная молочка держится на привычке, но ее популярность падает

Покупатели все чаще выбирают продукты с естественной жирностью и минимальной обработкой
Дарья ЧАУС
Популярность обезжиренной молочной продукции перестала расти.

Популярность обезжиренной молочной продукции перестала расти.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спрос на обезжиренные молочные продукты в России остается стабильным, но расти этому сегменту некуда. Как рассказала URA.RU нутрициолог Виктория Кострова, по мере роста осведомленности людей интерес к товарам с низкой жирностью будет только снижаться.

– Сейчас обезжиренная категория держится больше по привычке. Люди становятся грамотнее, начинают понимать эту проблему. Покупатели все чаще выбирают продукты с естественной жирностью и минимальной обработкой. Думаю, этот сегмент будет сокращаться тем сильнее, чем более осведомленными будут люди, – пояснила эксперт.

По ее словам, прежние представления о безусловной пользе обезжиренной молочки уходят в прошлое. Сегодня потребители внимательнее читают состав и все чаще отдают предпочтение натуральным продуктам, если к этому нет медицинских противопоказаний.

Директор «Молочного союза России» Людмила Манцикая подтверждает, что у обезжиренной продукции есть своя аудитория – люди, контролирующие калории, и спортсмены, – но роста ждать не стоит. Именно тренд на минимальную обработку, считают эксперты, будет определять развитие молочного рынка в ближайшие годы.