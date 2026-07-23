Экономист Твердохлеб: золотые резервы ушли в промышленность, обеспечение сделок и поддержку стран

Золотые запасы России сократились с 2020 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Золотые запасы Центробанка сократились до 73 миллионов тройских унций – самого низкого уровня за последние шесть лет. Экономист Юрий Твердохлеб в беседе с «ФедералПресс» объяснил, что паниковать не стоит: золото продолжает работать на экономику.

– Я не думаю, что речь идет о каких-то необратимых негативных экономических процессах. Речь идет о том, что золотые резервы работают на экономику и могут быть использованы для чего-то – предоставлены в виде обеспечения, либо использованы в промышленном производстве. Золото нужно, – пояснил эксперт.

По его словам, колебания запасов – нормальная практика для любой страны, оперирующей золотым резервом. Металл может уходить на обеспечение внешнеэкономических сделок, поддержку третьих стран или промышленные нужды. При этом золотодобывающая промышленность работает стабильно, а значит, оснований для тревоги нет. Такие изменения, считает Твердохлеб, вполне допустимы для нормально функционирующей экономики.