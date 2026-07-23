Мужчину осудили на 8 лет за развратные действия с детьми в Петербурге

Преступления совершались с сентября 2017 года по июль 2025 года. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Петроградский районный суд приговорил мужчину к восьми годам колонии строгого режима за развратные действия с несовершеннолетними. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- Преступления совершались с сентября 2017 года по июль 2025 года в отношении двух детей 2003 и 2010 годов рождения, - говорится в сообщении.

Суд установил, что осужденный вел переписку развратного характера с одним из детей и обменивался интимными фотографиями. В отношении второго ребенка он делал снимки в обнаженном виде и совершал иные действия сексуального характера.

Суд также запретил мужчине заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, на 18 лет. Приговор вступил в законную силу.