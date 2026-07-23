РФС отказал «Спартаку» в переигровке матча с «Зенитом»

КДК признал действия судьи правомерными. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российский футбольный союз отклонил требование «Спартака» переиграть матч за Суперкубок против «Зенита». Глава КДК Артур Григорьянц пояснил, что нарушений правил не нашли, а аннулирование результата возможно только при грубых ошибках вроде нестандартного поля или участия незаявленного игрока.

Петербургский клуб одержал победу в серии пенальти со счетом 4:2 после ничьей 1:1 в основное время. Однако «Спартак» требовал переигровки из-за того, что серию пенальти провели у трибуны фанатов «Зенита» без жеребьевки.

- Арбитр принял это решение исходя из указаний координационного штаба и соображений безопасности, - КДК признал действия судьи правомерными.

Также комитет оштрафовал форварда «Зенита» Александра Соболева на 30 тысяч рублей за то, что он отпраздновал гол у фанатской трибуны «Спартака». Это вызвало бросание предметов на поле, хотя никто не пострадал. Действия игрока признали провокационными.

«Зенит» заплатит 100 тысяч за шесть предупреждений в матче, 25 тысяч - за скандирование болельщиками ненормативной лексики. «Спартак» оштрафовали на 95 тысяч за аналогичное нарушение. Оба клуба выплатят по 50 тысяч за выход болельщиков на поле.