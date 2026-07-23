Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье23 июля 2026 16:50

Первая вакцина от аллергии на пыльцу березы ожидается в поликлиниках в сентябре

Курс будет включать 3-5 уколов с интервалом в один месяц
Степан СТЕПАНОВ
Аллергия на цветение березы - одна из самых распространенных в стране.

Аллергия на цветение березы - одна из самых распространенных в стране.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Руководитель ФМБА Вероника Скворцова анонсировала вакцину от аллергии против пыльцы березы, которая может появиться в российских поликлиниках уже в сентябре 2026 года. Первая в мире рекомбинантная генно-инженерная аллерговакцина «Аллергада» должна быть доступна для всех желающих.

- «Аллергада» используется в дозировке, которая доказала максимальную эффективность - 80 мг, и по схеме, которая тоже доказала максимальную эффективность, - это пятикратное введение в осенние месяцы перед началом сезона пыления, - пишет Moika78.ru.

В свою очередь главный врач Института иммунологии ФМБА Наталья Ильина отмечала, что от аллергии страдают не меньше четверти россиян, а аллергия на цветение березы - одна из самых распространенных в стране. Особенно сильно в этом году стрададали аллергики Петербурга, Ленобласти, юг Крыма и Краснодарский край.