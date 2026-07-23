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НовостиПетербургская стройка23 июля 2026 18:50

Завершился первый этап ремонта асфальта на Литейном мосту

К ремонту крайних полос приступят 2 августа
Регина МАРИНЕЦ
Полностью завершить работы планируют к 14 августа.

Полностью завершить работы планируют к 14 августа.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Литейном мосту завершается первый этап работ по замене дорожного покрытия в зоне трамвайных путей. Специалисты уже уложили новый асфальт между рельсами площадью более 2 тысяч квадратных метров. Теперь они приступают к работам на прилегающих к рельсам зонах.

- Чтобы не повредить пути, рабочие использовали экскаваторы с гидромолотом и отбойные молотки, а часть работ выполняли вручную. Это позволило аккуратно снять старый слой асфальта. Движение по мосту полностью не закрывали. В ночь с 24 на 25 июля транспортные потоки переключат на готовые полосы, а работы продолжатся на двух средних полосах, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Перед укладкой нового асфальта на разводное крыло нанесли специальное гидроизоляционное покрытие. Оно быстро затвердевает, что экономит время и не нарушает график разводки моста. После этого уложили 6 сантиметров литой асфальтобетонной смеси. Она хорошо распределяется и не требует уплотнения.

На остальной части моста во время второго и третьего этапов используют традиционный асфальт. К ремонту крайних полос приступят 2 августа. Полностью завершить работы планируют к 14 августа.