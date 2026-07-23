Около 4 тысяч видеокамер установят на избирательных участках Петербурга

Квоты на места в центре наблюдения для политических партий создавать не планируют. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Порядка 4 тысяч видеокамер установят на избирательных участках в Петербурге. Сейчас уже полным ходом ведется подготовка к осенним выборам, а ход работ проверил председатель Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.

- К Единому дню голосования планируется оборудовать видеонаблюдением все участковые избирательные комиссии города, кроме расположенных в медучреждениях и в местах голосования военнослужащих. Трансляцию с участков организуют в центре видеонаблюдения в «Невской ратуше». Квоты на места в центре наблюдения для политических партий создавать не планируют, - рассказали в пресс-службе городской избирательной комиссии.

Петербуржцы смогут подать заявление на участие в программе «Мобильный избиратель» в 64 отделениях МФЦ. Это позволит проголосовать на выборах депутатов Законодательного собрания не по месту регистрации. Иногородние жители также смогут проголосовать в Петербурге на выборах депутатов Госдумы - заявления будут принимать с 3 августа по 14 сентября.

Голосование на предстоящих выборах продлится с 18 по 20 сентября. Петербуржцам предстоит выбирать депутатов Госдумы и Законодательного собрания. Также состоятся выборы в совет МО «Автово» и довыборы в три муниципалитета города.