Среди новых названий - сквер имени Академика Горынина на Морской набережной. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

16 безымянных парков и скверов Петербурга получили свои названия. Смольный официально назвал 16 безымянных зеленых зон в разных районах Северной столицы. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте городской администрации для проверки на коррупционные риски.

Среди новых названий - сквер имени Академика Горынина на Морской набережной, сквер в честь Александра Демьяненко на улице Тамбасова, сквер Гидрографов на пересечении проспекта Крузенштерна и бульвара имени Александра Грина, сквер имени Дмитрия Ушкова в поселке Ушково, сквер «Каменный Пляж» вдоль Балтийского бульвара, и не только.

- Все новые названия внесены в Реестр наименований элементов улично-дорожной сети и зеленых зон общего пользования, утвержденный постановлением правительства Санкт-Петербурга от 6 февраля 2006 года №117. Ответственным за исполнение распоряжения назначен вице-губернатор Борис Пиотровский, - сказано в документе.