В 10 районах Петербурга ограничат движение транспорта с 26 июля

ГАТИ сообщила об ограничениях движения транспорта в десяти районах Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

ГАТИ сообщила об ограничениях движения транспорта в десяти районах Петербурга. Ограничения будут действовать в Выборгском районе на улице Михаила Дудина от Заречной до Федора Абрамова с 26 по 28 июля. В Калининском районе движение ограничат по проспекту Светлановский от Северного до Луначарского (26 июля), проспект Светлановский от Просвещения до Суздальского на Учительской (26 июля), проспект Светлановский от Луначарского до Суздальского (27–29 июля).

В Колпинском районе ограничат движение по Петрозаводскому шоссе в посёлке Сапёрный (с 26 июля по 22 августа). В Красногвардейском районе перекроют Рябовское шоссе от Мельничного до Лесопарковой (27–31 июля). В Красносельском районе на Республиканской улице в Красном Селе, улице Маршала Мерецкова и Петергофском шоссе.

В Курортном районе - Дубковское шоссе в Сестрорецке, в Московском - проспект Юрия Гагарина у улицы Типанова, в Невском районе - по улице Профессора Качалова от дома № 9 до проспекта Обуховской Обороны. В Петродворцовом районе - Ботаническая улица в Петергофе, во Фрунзенском районе на улице Салова от Грузинской до Самойловой.

- Водителям рекомендуется заранее планировать свой маршрут с учетом ограничений, - уточнили в пресс-службе ГАТИ.