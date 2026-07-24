Особняк Демидова у Исаакиевской площади вернут государству по решению суда

С 2021 года агентство пыталось отказаться от управления зданием. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес решение в пользу Росимущества в споре с Агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК). В результате суд прекратил право оперативного управления агентства на доходный дом Демидова, расположенный на Большой Морской, 43. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Здание площадью около 3 тысяч квадратных метров является объектом культурного наследия федерального значения. АУИПИК получило его в пользование в 2018 году.

Федеральные органы занимаются восстановлением права собственности Итальянской Республики на этот памятник, поэтому АУИПИК лишено возможности осуществлять хозяйственную деятельность в здании.

- С 2021 года агентство пыталось отказаться от управления зданием, но Росимущество долго не давало ответа. В 2025 году Росимущество решило, что возврат здания нецелесообразен, - рассказал телеканал.

Особняк, построенный в 1830–1840 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана для Павла Демидова, в настоящее время занимает Союз композиторов Санкт-Петербурга. Вопрос о реставрации фасада здания, запланированной на 1 сентября, теперь будет решаться с новым балансодержателем.