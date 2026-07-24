Капремонт исторического здания «Дом Забелиной» завершили в Петербурге

В Петербурге открыли историческое здание «Дом Забелиной» после капремонта. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге торжественно открыли историческое здание «Дом Забелиной» после завершения капитального ремонта. В 2020 году город передал особняк «Дом Забелиной», расположенный на 2-м Муринском проспекте, 31, в безвозмездное пользование СК России по Санкт-Петербургу. С того времени начались работы по приведению здания в нормативное состояние. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

- Капитальный ремонт «Дома Забелиной» стал подарком от города к Дню сотрудника следственных органов, - рассказал губернатор Александр Беглов. Он также отметил важность создания комфортных условий для работы следователей и активное сотрудничество правительства Санкт-Петербурга с подразделениями Следственного комитета в вопросах сохранения исторического наследия.

Здание было построено в начале XX века как доходный дом и принадлежало вдове коллежского советника Елизавете Забелиной. Оно оснащено современными системами связи, коммуникации и видеонаблюдения, а также включает в себя необходимые для работы помещения.