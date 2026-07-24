150-килограммовый петербуржец чуть не сварился в собственной ванной

В Петербурге 150-килограммовый мужчина упал в ванну с кипятком. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге в одном из домов на Товарищеском проспекте Невского района едва не произошла трагедия. Мужчина весом под 200 килограммов серьезно пострадал в собственной ванной. По информации добровольной пожарной команды ПСО «Экстремум» в соцсетях, ЧП случилось вечером 14 июля.

- Мужчина с весом более 150 килограммов упал в ванну, которая в этот момент была наполнена кипятком, выбраться самостоятельно он уже не смог, и получил ожоги, - сообщает подробности случившегося Moika78.ru. К месту происшествия прибыли спасатели, которые обмотали пострадавшего полотенцами и бережно извлекли из воды. Затем мужчину перенесли на мягких носилках в машину скорой помощи.

В больнице у 150-килограммового мужчины диагностировали ожоги лица, шеи и груди. Возможно, в момент происшествия у пострадавшего было спутанное сознание, обстоятельства случившегося уточняются.