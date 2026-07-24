Подросток вылетел на встречную полосу. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

17-летний парень на питбайке врезался в иномарку в Ломоносове и попал в больницу. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла на перекрестке улиц Красного Флота и Красноармейской вечером 22 июля. По предварительным данным, парень без прав на управление решил попрактиковать трюки на дороге среди машин и поднял переднее колесо. Не справившись с управлением, он вылетел на встречную полосу и врезался в Volkswagen.

Подросток на питбайке врезался в легковушку в Ломоносове Видео: t.me/ugibdd78

- Сразу после ДТП пострадавшего доставили в детскую городскую больницу в состоянии средней тяжести. Однако на следующий день из больницы пришла информация, что ему стало резко хуже - парня перевели в реанимацию, - уточнили в полиции.

Питбайк изъяли и отправили на спецстоянку. Обстоятельства случившегося выясняются.