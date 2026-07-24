Диетолог Нурия Дианова сравнила ореховый йогурт с лекарством для сердца

Ореховые белки не вызывают аллергии на бета-лактоглобулин. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Растительное молоко переживает технологическую революцию. Это заявление вполне себе имеет место быть, учитывая, что современные ученые давно уже научились ферментировать напитки из миндаля, грецкого ореха или кокоса с помощью пробиотиков. Диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова отмечает, что ореховая база действительно выигрывает у классического молока. Хотя бы тем, что в ней не содержится лактозы и холестерина.

- Ореховые белки не вызывают аллергии на бета-лактоглобулин, способствуют снижению «плохого» холестерина и лучше контролируют уровень сахара в крови, - сообщила эксперт в разговоре с «Общественной Службой Новостей».

Но справедливости радио, добавила Дианова, - обычное растительное молоко проигрывает цельным орехам и коровьему молоку по количеству белка и минералов.

- Прямым аналогом животного молока ферментированные орехи назвать нельзя, но исследование подтверждает их статус самостоятельного суперфуда, - объясняет диетолог. - Это самостоятельный компонент рациона, который сочетает пользу пробиотиков, мощную антиоксидантную защиту и полезные жиры. Такие продукты вскоре могут стать инструментом профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, а также диабета второго типа.

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