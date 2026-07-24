Знак парковки для многодетных семей введут в России

Голосование за них запущено и продлится до 14 августа. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Минтранс России разрабатывает дорожный знак для парковочных мест многодетных семей. Как сообщили в пресс-службе ведомства, нововведение позволит выделять специальные места у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных локаций.

В ведомстве предложили семь вариантов внешнего вида знака. Голосование за них уже запущено и продлится до 14 августа. Тот вариант, который поддержит большинство, может появиться на дорогах России.

Инициатива о создании специальных парковочных зон для многодетных семей и беременных женщин ранее направлялась в Минтранс депутатом Госдумы Виталием Милоновым. По его мнению, эти категории граждан испытывают значительные сложности при поиске парковки перед торговыми центрами, больницами и иными социальными объектами.

- Пятая часть парковок отдается водителям-инвалидам, но эти места часто остаются полупустыми, - отметил Милонов.

Внедрение парковок для многодетных депутат назвал правильным шагом в деле поддержки демографии в стране.