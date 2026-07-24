Эксперты советуют новичкам ходить в лес за грибами со знающими людьми

Не все грибы можно употреблять в пищу, поскольку некоторые виды ядовиты. Фото: Николай ВАРСЕГОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге и Ленобласти вовсю идет грибной сезон. Собирают в основном лисички, но уже в августе любители тихой охоты пойдут за белыми, подберезовиками и другими. Ежегодно грибников становится все больше, но многие из них - начинающие. Поэтому самое время обсудить вместе с экспертом, о чем нужно помнить в лесу. Начнем с главного: не все грибы съедобные, и собирать в лукошко все подряд не стоит. Ядовитый гриб вовсе лучше не трогать!

- На первые вылазки желательно выбираться с опытными грибниками. Но если вы все же отправились в лес за грибами одни, то определить, какой гриб перед вами, поможет книга с фотографиями и описанием того или иного вида гриба, - рассказывает Общественная служба новостей.

Еще одно важное правило, о котором должен помнить каждый грибник - собирать дары леса вдоль дороги не стоит, ведь грибы впитывают в себя все вредные вещества, включая тяжелые металлы. - Ищите грибы в тенистых местах, на опушках, в лесистой зоне у корней деревьев или в траве, - продолжают эксперты. - Чтобы не повредить грибницу, аккуратно выкручивайте гриб, а не отрывайте с ножкой. Если гриб маленький или поврежденный, лучше оставьте его.