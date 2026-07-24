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НовостиОбщество24 июля 2026 12:58

МЧС: Ливень с грозой накроют Петербург к вечеру 24 июля

Раскаты грома дошли до жителей южных районов города
Регина МАРИНЕЦ
Выходные же порадуют горожан хорошей погодой.

Выходные же порадуют горожан хорошей погодой.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Резкое ухудшение погоды ожидается в Петербурге к вечеру 24 июля – уже в ближайшие часы на город опустится грозы с сильными ливнями. Об этом предупредили в пресс-службе городского ГУ МЧС России.

К слову, еще утром о грозах не было и речи – синоптики предрекали лишь кратковременные дожди в отдельных районах. Однако петербургская погода, как всегда, оказалась непредсказуемой. Раскаты грома дошли до жителей южных районов города.

- Воздух прогрелся до +20…+22 градуса. Скорость юго-западного ветра составляет всего 2-7 м/с. Атмосферное давление остается немного ниже нормы, - следует из прогноза ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Выходные же порадуют горожан хорошей погодой. Небо будет ясным, воздух теплым – столбики термометров покажут до +22…+25 градусов. Существенных осадков больше не должно быть.