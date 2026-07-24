Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июля 2026 13:22

Олег Газманов поменял адвоката для спора со своим бывшим директором

Александр ДЫБИН
Газманов сменил адвоката.

Газманов сменил адвоката.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В ходе рассмотрения иска бывшего Дмитрия Царенко к народному артисту России Олегу Газманову на сумму 44 миллиона рублей певец принял решение сменить адвоката. Об этом сообщает издание «Абзац».

- Новый представитель артиста ходатайствовал о проведении заседания в закрытом режиме, - отмечает издание.

Причиной стали данные, содержащиеся в документах и не подлежащие разглашению, включая суммы гонораров и сведения о личных расходах. Суд удовлетворил это прошение, признав, что речь идет о частной жизни, которая должна быть скрыта от общественности. Напомним, ранее Газманов уже выступал в Хорошевском суде Москвы в качестве свидетеля по другому делу, связанному с экс-гендиректором компании «ОМГ-Промо» Дмитрием Царенко, которого обвиняют в хищении 15,3 миллиона рублей. Еще тогда певец обратил внимание на подозрительные моменты в финансовой отчетности. Документы показались ему запутанными, что и побудило его инициировать проведение аудита.