Газманов сменил адвоката. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В ходе рассмотрения иска бывшего Дмитрия Царенко к народному артисту России Олегу Газманову на сумму 44 миллиона рублей певец принял решение сменить адвоката. Об этом сообщает издание «Абзац».

- Новый представитель артиста ходатайствовал о проведении заседания в закрытом режиме, - отмечает издание.

Причиной стали данные, содержащиеся в документах и не подлежащие разглашению, включая суммы гонораров и сведения о личных расходах. Суд удовлетворил это прошение, признав, что речь идет о частной жизни, которая должна быть скрыта от общественности. Напомним, ранее Газманов уже выступал в Хорошевском суде Москвы в качестве свидетеля по другому делу, связанному с экс-гендиректором компании «ОМГ-Промо» Дмитрием Царенко, которого обвиняют в хищении 15,3 миллиона рублей. Еще тогда певец обратил внимание на подозрительные моменты в финансовой отчетности. Документы показались ему запутанными, что и побудило его инициировать проведение аудита.