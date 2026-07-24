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НовостиОбщество24 июля 2026 13:28

Эксперт Демидов спрогнозировал рост цены на нефть до 120–130 долларов за баррель

Аналитик связал возможный скачок цен с неразрешенным конфликтом на Ближнем Востоке и рекордным истощением резервов
Александр ДЫБИН
Эксперт предсказал рост цен на нефть.

Эксперт предсказал рост цен на нефть.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов заявил, что стоимость барреля может достичь 120–130 долларов к лету, если обстановка в Иране и Персидском заливе останется без изменений. Об этом он сообщил в беседе с изданием «Абзац».

- Текущая цена сырья не отражает реальной картины на рынке. Большинство специалистов и аналитиков сходятся во мнении, что на фоне постепенно нарастающего дефицита, с которым сталкиваются европейские страны из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, скачок цен выглядит весьма вероятным, - считает аналитик.

Демидов подробно пояснил свою позицию. Военный конфликт остается нерешенным, а дополнительные объемы нефти на рынок из-за ситуации с Ираном и США не поступают. При этом государственные и частные резервы стран находятся на критически низком уровне. Данные по запасам США, например, упали до минимума за последние 30 лет. Эксперт отметил, что если ситуация не изменится, цена вернется к апрельско-майским показателям, то есть превысит сотню долларов. Однако такой высокий уровень может негативно сказаться на спросе, который резко упадет при достижении отметки за 100 долларов.