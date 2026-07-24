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НовостиПроисшествия24 июля 2026 13:29

Птицефабрика в Ленобласти разбирает разрушения после атаки беспилотников

Оценку ущерба проведут позже
Регина МАРИНЕЦ
Всего над Ленобластью силы ПВО сбили 59 беспилотников.

Всего над Ленобластью силы ПВО сбили 59 беспилотников.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На складе птицефабрики «Северная» в поселке Синявино из-за попадания беспилотника обрушились конструкций – сейчас там разбирают завалы. Производство при этом не останавливали.

- Все системы жизнеобеспечения предприятия работают. Идет разбор поврежденных конструкций, пострадавших среди сотрудников нет. Оценку ущерба проведут позже, - пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу Комитета по АПК Ленинградской области.

Обрушение произошло утром 24 июля после атаки украинских беспилотников, которые повредили склад фабрики. Украинские дроны атаковали склады Wildberries в Петербурге и Ленобласти. Всего над Ленобластью силы ПВО сбили 59 беспилотников. Работа велась всю ночь, и только в 06:14 утра опасность отменили. Утром было выявлено загрязнение воздуха.

По факту ударов по гражданской инфраструктуре Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами.