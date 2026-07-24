Адвокат Князев оценил сроки разблокировки счетов Полины Лурье

Юрист оценил судьбу счетов Лурье. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Операции по счетам бизнесвумен Полины Лурье могут быть возобновлены в течение суток или трех дней после подачи необходимых документов. Такой прогноз в беседе с изданием «Абзац» дал адвокат Андрей Князев.

По словам эксперта, процедура разблокировки не представляет сложности. Он допустил, что налоговая служба могла наложить ограничения на Лурье именно как на индивидуального предпринимателя, однако для подтверждения этой версии требуется официальная информация от представителей ведомства.

Князев подробно разъяснил порядок действий. Для снятия блокировки достаточно подать налоговую декларацию. В электронном виде этот процесс занимает не более одних-трех суток. Адвокат подчеркнул, что подобные ситуации случаются часто, и Лурье не является исключением. Он также отметил, что в произошедшем нет ничего критичного, даже если счета были заблокированы именно как у индивидуального предпринимателя.

Напомним, ранее СМИ сообщили о приостановке операций по счетам Полины Лурье, которая приобрела квартиру у певицы Ларисы Долиной. По данным журналистов, причиной могли стать непредставленные документы налоговой декларации, которые не были поданы в течение 20 дней после истечения установленного срока.