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НовостиОбщество24 июля 2026 13:37

Диетолог Соломатина предупредила об онкологических рисках пережаренного кофе

Избыточная термическая обработка зерен может маскировать низкое качество сырья, но превращает напиток в источник канцерогенов
Александр ДЫБИН
Диетолог назвала риски от кофе.

Диетолог назвала риски от кофе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пережаренный кофе может провоцировать развитие онкологических заболеваний из-за образования опасных канцерогенов в процессе избыточной термической обработки. Об этом в беседе с изданием «Абзац» рассказала диетолог Елена Соломатина.

- Сильная обжарка зерен нередко используется производителями как способ скрыть дефекты сырья. Однако подобная технологическая хитрость делает напиток потенциально опасным для здоровья, - сказала эксперт.

Соломатина подробно объяснила механизм воздействия. Самую большую опасность представляет именно пережаривание, которое помогает устранить посторонние запахи и замаскировать низкое качество зерна. Однако именно этот процесс несет риск канцерогенеза. Онкология запускается, когда клетка начинает бесконтрольно делиться из-за сбоя программы ее естественной гибели. Любое повреждение клетки, вызванное воспалением, отравлением или воздействием канцерогенов из некачественной пищи, может привести к разрушительным последствиям.

Диетолог также отметила, что помимо онкологических рисков некачественный кофе может содержать опасные примеси тяжелых металлов. Кроме того, такой напиток способен вызывать непредсказуемые реакции у людей с повышенной возбудимостью нервной системы.