Косметолог Миронова предупредила о рисках контурной пластики губ у женщин старше 60

Косметолог предупредила о рисках контурной пластики губ. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Контурная пластика губ у женщин старше 60 лет может обернуться отеками и синяками, а в некоторых случаях способна спровоцировать некроз тканей. Об этом в беседе с изданием «Абзац» рассказала косметолог Василина Миронова.

- Контурная пластика рта относится к медицинским процедурам и несет определенные риски для здоровья. Среди побочных эффектов специалисты называют появление неровностей. С возрастом кожа в области губ истончается и теряет эластичность, что часто приводит к неравномерному распределению филлера, - сказала эксперт.

Миронова перечислила основные опасности. Самый частый риск после инъекций — отек и синяки, которые считаются нормой, но у пожилых женщин могут держаться дольше из-за замедленного кровообращения и снижения регенеративных способностей тканей. Некорректное введение филлера способно усугубить уже существующую возрастную асимметрию или создать новую. Кроме того, всегда присутствует риск аллергической реакции, несмотря на биосовместимость гиалуроновой кислоты.

В редких случаях у пациенток наблюдается миграция филлера, вызванная ошибками при проведении процедуры или особенностями кожного покрова. Женщинам старше 60 лет также следует учитывать вероятность сосудистой окклюзии.