Петербуржец с панической боязнью работы попросил суд отправить его в тюрьму

Работу отменять не стали. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Осужденный мужчина вернулся в суд Петербурга, чтобы попросить заменить ему наказание на более строгое. О необычном случае рассказала руководительница Объединенной пресс-службой судов Дарья Лебедева.

В первый раз мужчина попал в суд за угрозы убийством. Тогда его отправили всего лишь на исправительные работы. Осужденный должен был 250 часов работать на благо Васильевского острова, но задача оказалась непосильной.

- Мировому судье пришло представление о замене обязательных работ:154 неотбытых часов - чем-то более строгим, - рассказывает Лебедева в своем telegram-канале.

Как объяснил сам подсудимый, от работы у него начинаются панические атаки. Судья же решила, что свой страх надо перебороть, а потому заменила ему обязательные работы… принудительными.

Теперь мужчине придется отработать оставшиеся 19 дней. Зато он сможет даже получить деньги – из его зарплаты удерживают лишь 10%.