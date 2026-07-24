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НовостиЗвезды24 июля 2026 14:06

МакSим попала в больницу после смерти отца и отменила концерт

Певица МакSим сообщила о госпитализации после тяжелой утраты в семье
Юлия СТАЛИНА
Артистка отметила, что врачи запретили ей перелеты и любые выступления до полной стабилизации состояния.

Артистка отметила, что врачи запретили ей перелеты и любые выступления до полной стабилизации состояния.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Певица МакSим (Марина Абросимова) оказалась в больнице после смерти отца. Из-за ухудшения самочувствия артистка была вынуждена отменить концерт, который должен был состояться 25 июля в казахстанском Павлодаре, сообщает 78.ru.

О своей госпитализации исполнительница рассказала в социальных сетях. По словам МакSим, причиной стали тяжелые переживания после недавней утраты.

- Несколько дней назад в моей семье произошло большое горе - ушел из жизни мой отец. Сейчас я переживаю очень тяжелый период. На фоне сильнейшего стресса мое состояние здоровья резко ухудшилось, мне потребовалась госпитализация, и в настоящее время я прохожу лечение, - сообщила певица.

Артистка отметила, что врачи запретили ей перелеты и любые выступления до полной стабилизации состояния, поэтому ближайший концерт пришлось отменить.

О смерти отца МакSим стало известно пять дней назад. Певица рассказала, что у него много лет назад диагностировали рак четвертой стадии, однако вопреки прогнозам врачей он прожил еще 14 лет.