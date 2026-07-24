В Народную программу ЕР поступило почти 3 млн предложений

Фото: пресс-служба ЕР.

«Наибольшее число инициатив касается ответа на такой вызов как неравномерное развитие регионов нашей страны. Для решения этой проблемы российским семьям нужно обеспечить комфортные условия для жизни», — подчеркнул он.

Программа строится вокруг семи стратегических вызовов: развитие регионов, поддержка бойцов СВО и их семей, развитие логистического и транспортного суверенитета страны, развитие мобильной малой энергетики для отдаленных территорий, усиление поддержки научно-технической политики в оборонной отрасли, развитие городской среды, транспорта и социнфраструктуры, обеспечение бесперебойных поставок вооружений и выполнению государственного оборонного заказа.

Герой России Евгений Поддубный отметил: «Он человекоцентричен. Ориентирован на поддержку человека, но и также направлен на укрепление суверенитета нашей страны. Это два наиболее необходимых сейчас направления».

В числе приоритетов — развитие первичного звена здравоохранения, внедрение искусственного интеллекта и систем реабилитации, расширение инженерных классов и технопарков, студенческое наставничество, поддержка участников СВО и обеспечение их современным оружием.

Особый акцент — на привлечении внебюджетных инвестиций в сохранение культурного наследия и его включение в креативные индустрии. Председатель партии также подчеркнул: «Важнейшими приоритетами останутся помощь людям в самых сложных жизненных ситуациях, забота о старшем поколении. Будем активно заниматься внедрением передовых технологий для обеспечения эффективной работы государственных структур».

Сбор предложений продолжается. Все инициативы пройдут экспертизу и лягут в основу итоговой редакции Народной программы, направленной на повышение качества жизни и укрепление суверенитета страны.