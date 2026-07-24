Вычислить личность подозреваемого удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Росгвардейцы задержали мужчину, который приставал к детям во Дворце культуры имени Кирова на Большом проспекте Васильевского острова. Об этом рассказал Piter.TV со ссылкой на правоохранителей.

В правоохранительные органы обратилось руководство ДК – родители стали массово жаловаться на неизвестного педофила. Вычислить личность подозреваемого удалось благодаря камерам видеонаблюдения.

Извращенец в ДК на Васильевском острове Видео: пресс-служба Росгвардии по СПб и ЛО

44-летний извращенец несколько дней подряд караулил школьников без родителей и домогался их. Чаще всего он слонялся по холлу Дворца культуры, а потом как бы случайно касался детей в интимных местах, проходя мимо.

- Когда наряд Росгвардии прибыл для задержания, мужчина испугался и спрятался в женском туалете, - сообщило информационное издание.

Долго играть в «прятки» у извращенца не вышло. Его вывели из учреждения и доставили в 37-й отдел полиции. Сейчас проводятся проверочные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.