Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП
Росгвардейцы задержали мужчину, который приставал к детям во Дворце культуры имени Кирова на Большом проспекте Васильевского острова. Об этом рассказал Piter.TV со ссылкой на правоохранителей.
В правоохранительные органы обратилось руководство ДК – родители стали массово жаловаться на неизвестного педофила. Вычислить личность подозреваемого удалось благодаря камерам видеонаблюдения.
Видео: пресс-служба Росгвардии по СПб и ЛО
44-летний извращенец несколько дней подряд караулил школьников без родителей и домогался их. Чаще всего он слонялся по холлу Дворца культуры, а потом как бы случайно касался детей в интимных местах, проходя мимо.
- Когда наряд Росгвардии прибыл для задержания, мужчина испугался и спрятался в женском туалете, - сообщило информационное издание.
Долго играть в «прятки» у извращенца не вышло. Его вывели из учреждения и доставили в 37-й отдел полиции. Сейчас проводятся проверочные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.