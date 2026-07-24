Два завода Петербурга получат 366 млн рублей на развитие

В Фонде развития промышленности Петербурга действует 14 программ льготного финансирования. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Два промышленных предприятия Петербурга – производитель упаковки «АБВ Акцент» и Обуховский завод – получат льготные займы от Фонда развития промышленности города. Общая сумма поддержки составит около 366 млн рублей.

В Фонде развития промышленности Петербурга действует 14 программ льготного финансирования со ставками от 3 до 7% годовых. Сейчас на рассмотрении находятся заявки на сумму более 2,2 млрд рублей. В основном предприятия просят деньги на покупку оборудования, недвижимости и роботизацию производства.

Производитель этикеток и гибкой упаковки «АБВ Акцент» получит 283 млн рублей на пять лет по ставке 5-7% годовых. Предприятие планирует купить земельный участок с четырьмя производственными зданиями, что позволит запустить 19 единиц нового оборудования, увеличить площади и наладить логистику. Компания также хочет создать свою лабораторию для тестирования отечественного сырья и полностью перейти на его использование.

- После реализации проекта в бюджеты всех уровней поступит не менее 247 млн рублей налогов, из которых около 109 млн получит город, - сообщили в пресс-службе Смольного.

Обуховский завод получит 83,3 млн рублей по ставке 3% годовых также на пять лет. Деньги пойдут на покупку пяти роботизированных сварочных комплексов, что позволит автоматизировать загрузку станков, сократить время изготовления деталей и повысить эффективность производства. Дополнительные налоговые поступления составят около 77 млн рублей, включая более 24 млн в бюджет Петербурга.