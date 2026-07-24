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НовостиОбщество24 июля 2026 17:03

Дебошир из Колпино переложил вину за свое поведение на подругу с алкоголем

Суд к словам нарушителя общественного спокойствия не прислушался
Регина МАРИНЕЦ
Коварная подруга открыла бутылку алкоголя, хотя употреблять крепкие напитки ему нельзя.

Коварная подруга открыла бутылку алкоголя, хотя употреблять крепкие напитки ему нельзя.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Житель Колпино проведет две недели под арестом за нецензурную брань в общественном месте. В суде он заявил, что во всем виновата подруга с алкоголем.

Мужчина привлек внимание полиции 21 июля. Он стоял в людном месте на Павловской улице и громко ругался нецензурно. Прохожие делали ему замечания, но он их игнорировал и распалялся еще больше. В суде дебошир признал вину и объяснил свое поведение коварством подруги супруги.

- Именно она открыла бутылку алкоголя, хотя употреблять крепкие напитки ему нельзя, - утверждает подсудимый. Однако суд не учел этот факт.

Выяснилось, что подсудимый уже состоит на административном надзоре и систематически не выполняет установленные ограничения. Ранее он не раз привлекался к административной ответственности, а штрафы, которые ему выписывали, так и не оплатил. В итоге суд назначил наказание в виде административного ареста на 14 суток.