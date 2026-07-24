Дебошир из Колпино переложил вину за свое поведение на подругу с алкоголем

Коварная подруга открыла бутылку алкоголя, хотя употреблять крепкие напитки ему нельзя. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Житель Колпино проведет две недели под арестом за нецензурную брань в общественном месте. В суде он заявил, что во всем виновата подруга с алкоголем.

Мужчина привлек внимание полиции 21 июля. Он стоял в людном месте на Павловской улице и громко ругался нецензурно. Прохожие делали ему замечания, но он их игнорировал и распалялся еще больше. В суде дебошир признал вину и объяснил свое поведение коварством подруги супруги.

- Именно она открыла бутылку алкоголя, хотя употреблять крепкие напитки ему нельзя, - утверждает подсудимый. Однако суд не учел этот факт.

Выяснилось, что подсудимый уже состоит на административном надзоре и систематически не выполняет установленные ограничения. Ранее он не раз привлекался к административной ответственности, а штрафы, которые ему выписывали, так и не оплатил. В итоге суд назначил наказание в виде административного ареста на 14 суток.