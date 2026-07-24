Партию индийского риса не пустили в Петербург из-за жучков

Булавоусый хрущак – это вредитель запасов. Фото: Россельхознадзор

В Большом морском порту Петербурга задержали 270 тонн риса из Индии. Специалисты Россельхознадзора нашли в зерне опасного вредителя – булавоусого хрущака.

- Рис шел из Индии морским путем. На проверку 270 тонн отправили в лабораторию, где подтвердили наличие жучков. Булавоусый хрущак – это вредитель запасов, который портит зерно и делает его непригодным для еды, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Северо-Западу.

Ввоз всей партии на территорию России запретили, так как продукция не соответствует требованиям безопасности. В Таможенном союзе действуют строгие правила, которые не допускают ввоз зараженного зерна. Теперь поставщикам придется решать, что делать с товаром – вернуть его в Индию или уничтожить.