Беговой центр построят на севере Петербурга

Локацию выбирают между Приморским парком Победы и участком на улице Маршала Тухачевского.

В Петербурге могут построить Беговой центр Всероссийской федерации легкой атлетики. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский в своем telegram-канале.

Соглашение о сотрудничестве подписали еще в июне, а сейчас решают главный вопрос – где именно разместится объект. Выбирают между Приморским парком Победы и участком на улице Маршала Тухачевского.

- Соглашение о сотрудничестве между ВФЛА и городом подписали на Петербургском международном экономическом форуме, - пишет Пиотровский.

В центре планируют оборудовать зал с беговыми дорожками, воркаут-зону и детскую площадку. Там смогут заниматься и профессиональные спортсмены, и любители бега. Пока неизвестно, когда начнется строительство – сначала нужно определиться с площадкой.