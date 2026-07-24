Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт24 июля 2026 18:56

Беговой центр построят на севере Петербурга

Спортцентр будет ориентирован и на профессионалов, и на любителей
Регина МАРИНЕЦ
Локацию выбирают между Приморским парком Победы и участком на улице Маршала Тухачевского.

Локацию выбирают между Приморским парком Победы и участком на улице Маршала Тухачевского.

В Петербурге могут построить Беговой центр Всероссийской федерации легкой атлетики. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский в своем telegram-канале.

Соглашение о сотрудничестве подписали еще в июне, а сейчас решают главный вопрос – где именно разместится объект. Выбирают между Приморским парком Победы и участком на улице Маршала Тухачевского.

- Соглашение о сотрудничестве между ВФЛА и городом подписали на Петербургском международном экономическом форуме, - пишет Пиотровский.

В центре планируют оборудовать зал с беговыми дорожками, воркаут-зону и детскую площадку. Там смогут заниматься и профессиональные спортсмены, и любители бега. Пока неизвестно, когда начнется строительство – сначала нужно определиться с площадкой.