Вторую очередь мемориала в память о погибших в 1941 году открыли под Выборгом

Мемориал носит имя Василия Пасхина. Фото: пресс-служба правительства ЛО

Вторую очередь мемориала «МотоПарк Мира на Поле Пасхина» открыли под Выборгом. Мемориал посвящен советским воинам, которые в августе 1941 года попали в окружение в ходе боев, получивших название «Выборгская трагедия». В тех событиях участвовали около 78 тысяч солдат и офицеров, из них только 43-я стрелковая дивизия потеряла около 7 тысяч человек, еще до 9 тысяч оказались в плену.

- Для меня особенно важно, что этот мемориал создается общими усилиями - представителей мотосообщества, общественных организаций, бизнеса и неравнодушных жителей при поддержке правительства Ленобласти, - заявил губернатор Александр Дрозденко на открытии.

Мемориал носит имя Василия Пасхина – замполитрука 43-й стрелковой дивизии, который на этом поле поднял бойцов в последнюю атаку, рассказали в пресс-службе правительства. Спустя десятилетия его сын, скульптор и мотоциклист Юрий Пасхин, практически в одиночку создал здесь первый памятный знак.