Склад «Петровича» в Петербурге остановил работу после атаки БПЛА 24 июля

Сотрудники СТЦ и контакт-центра связываются с каждым клиентом. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Распределительный центр компании «Петрович» в Петербурге 24 июля подвергся атаке и сейчас не работает. Компания переносит часть доставок в строительно-торговые центры и клиентам в Петербурге и Северо-Западном округе.

- Сотрудники СТЦ и контакт-центра связываются с каждым клиентом, кого коснулась эта ситуация, и корректируют заказы. Приносим искренние извинения за доставленные неудобства, - сообщили в пресс-службе компании.

Тем же утром украинские БПЛА атаковали склады Wildberries в Петербурге и Ленобласти. В логистическом комплексе маркетплейса в Новосаратовке от попадания дрона начался пожар. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о трех пострадавших, хотя в самом Wildberries заявили, что жертв нет.

«Петрович» принес извинения за доставленные неудобства и заверил, что делает все возможное для восстановления стабильной работы сервисов. В компании отмечают, что часть доставок может быть перенесена, и работают над перераспределением заказов.