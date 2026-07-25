Почти у 500 человек проверили документы во время рейда в Выборгском районе

Полиция задержала 23 иностранцев после рейда в Выборгском районе. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В Выборгском районе Петербурга провели рейд. Целью рейда был контроль соблюдения миграционного законодательства и обеспечение безопасности дорожного движения. Полицейские проверили пять складов популярного маркетплейса, стройку и 168 частных домов. У 457 человек проверили документы, из них 137 оказались иностранцами. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- В результате рейда 23 человека были задержаны и доставлены в отделы полиции, большинство из них - за нарушение режима пребывания в России, - отметили в пресс-службе ведомства.

Также Госавтоинспекция проверила 248 автомобилей. Нарушителям были выписаны административные протоколы за отсутствие документов на транспортное средство, страховки и несоблюдение правил перевозки детей.

Такие мероприятия будут проводиться регулярно, их ход находится на особом контроле у руководства ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.