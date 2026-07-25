В Ленобласти женщина с перерезанным горлом смогла добежать до соседей, но ее не спасли

Женщина погибла после пьяной ссоры с возлюбленным. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленобласти женщина с разрезанным горлом смогла добраться до соседей и попросить помощи. Инцидент произошел 24 июля на Голландской улице в поселке Янино-1. По предварительным данным, на женщину напал ее возлюбленный во время застолья. Пара выпивала, когда между ними вспыхнула ссора. В результате мужчина схватился за нож и полоснул избранницу по горлу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- Пострадавшая попыталась добежать до квартиры своих знакомых, но, к сожалению, спасти ее не удалось, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали подозреваемого - 42-летнего мужчину. Нож он выбросил с балкона. Полицейские обнаружили его вместе с другими вещественными доказательствами.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, где на него составили административный протокол. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.