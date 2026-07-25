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НовостиПроисшествия25 июля 2026 10:30

Женщина уснула за рулем Kia на КАД и влетела в двух рабочих

Трагедия случилась на 64-м километре КАД в Пушкинском районе ночью 25 июля
Маргарита СУРИНА
Один рабочий погиб, другого госпитализировали. Фото: https://t.me/spb_police78

Один рабочий погиб, другого госпитализировали. Фото: https://t.me/spb_police78

Женщина уснула за рулем «Киа Сид» и влетела в двух рабочих. Трагедия случилась на 64-м километре КАД в Пушкинском районе ночью 25 июля. Машина въехала в зону проведения дорожных работ. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- Один из пострадавших не выжил - он скончался в больнице. Второй мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Женщину задержали и доставили в полицейский участок. В настоящее время решается вопрос о выборе меры пресечения для задержанной.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что съезды на ЗСД будут закрывать по ночам из-за ремонта до 1 августа из плановых работ. Водителей просят быть внимательными, строго соблюдать указания временных дорожных знаков, скоростной режим и поддерживать безопасную дистанцию.