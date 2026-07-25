Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июля 2026 14:29

Обновленное общественное пространство откроют на Софийской улице к концу августа

После завершения работ здесь появятся детские и спортивные площадки
Маргарита СУРИНА
Общественное пространство обновляют во Фрунзенском районе. Фото: https://max.ru/razumishkin

Общественное пространство обновляют во Фрунзенском районе. Фото: https://max.ru/razumishkin

Обновленное общественное пространство на Софийской улице откроют в конце августа. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин.

- На внутриквартальной территории у дома 38, корпус 2, на Софийской улице ведутся работы по программе «Петербургские дворы». Готовность объекта составляет 45%, завершение благоустройства планируется к концу августа. После завершения работ здесь появятся детские и спортивные площадки, прогулочные маршруты, зоны для отдыха, новые деревья и кустарники, - рассказал Разумишкин в своем канале в соцсетях.

Евгений Разумишкин осмотрел Карпатский сквер, где создаются новые прогулочные маршруты, современная система освещения, детская площадка и общественные пространства для отдыха.

Кроме того, вице-губернатор посетил обновленную дворницкую на Малой Балканской улице и оценил готовность многоквартирных домов к отопительному сезону.