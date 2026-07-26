Синоптик сообщил о потеплении в Петербурге до +26 градусов 26 июля

По предварительному прогнозу, в понедельник осадков также не ожидается. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 26 июля, в Санкт-Петербурге ожидается теплая погода без осадков. Как сообщил синоптик Михаил Леус, на погодные условия в городе продолжит влиять гребень антициклона.

По его словам, в течение дня ожидается облачная с прояснениями погода. Несмотря на облака, солнечные лучи смогут хорошо прогреть воздух, а отсутствие дождей сделает день комфортным для прогулок.

- Температура воздуха в Петербурге составит +24, +26 градусов, в Ленинградской области - от +22 до +27 градусов. Ветер южный, 4-9 метров в секунду, атмосферное давление - 754 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы, - отметил Михаил Леус.

По предварительному прогнозу, в понедельник осадков также не ожидается. Ночью температура воздуха составит от +17, до +19 градусов, днем потеплеет от +25 до +27 градусов. Кроме того, по словам синоптика, жара спадет во вторник и среду, а затем снова вернется к выходным.