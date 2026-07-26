Пьяный водитель стал виновником смертельного ДТП на трассе «Сортавала»

А пьяного водителя Mitsubishi с травмами доставили в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уголовное дело возбудили после смертельной аварии, произошедшей в Приозерском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти 26 июля.

По данным правоохранителей, ДТП произошло 25 июля около 16:40 на 93-м километре трассы «Сортавала». Предварительно установлено, что 35-летний водитель автомобиля Mitsubishi ASX, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Nissan Almera.

В результате аварии 61-летняя женщина, находившаяся за рулем Nissan, скончалась на месте происшествия. А пьяного водителя Mitsubishi с травмами доставили в больницу.

- Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ, - сообщили в пресс-службе полиции.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении предполагаемого виновника ДТП.