Беглов и главком ВМФ Моисеев возложили цветы к Медному всаднику и памятнику адмиралу Ушакова

Петербург отмечает День ВМФ. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге 26 июля стартовали праздничные мероприятия, посвященные Дню Военно-Морского Флота. Губернатор Александр Беглов и главнокомандующий ВМФ России, Герой России адмирал Александр Моисеев возложили цветы к памятнику Петру I на Сенатской площади, а затем к памятнику адмиралу Федору Ушакову у Центрального военно-морского музея.

Праздник начался с торжественного подъема Георгиевского военно-морского флага на здании Главного штаба ВМФ. На Флажной башне Нарышкина бастиона Петропавловской крепости подняли гюйс, а Дворцовый мост украсили флагами расцвечивания.

- Мы чтим память Петра Первого - создателя великого флота нашей страны, основателя морской столицы России. Сегодня Петербург остаётся крупнейшим центром кораблестроения, кузницей высококвалифицированных кадров, создает современное вооружение, достойно отвечает на все вызовы времени, - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

В церемонии также приняли участие представители командования ВМФ, ветераны, военнослужащие, юнармейцы и участники движения «Волонтеры Победы».

В честь праздника вечером в цвета российского триколора подсветят Дворцовый, Троицкий и мост Бетанкура, а на стрелке Васильевского острова дважды зажгут факелы Ростральных колонн.

В течение дня в Петербурге и Кронштадте пройдут концерты, выставки, экскурсии и другие праздничные мероприятия. Центральный военно-морской музей и его филиалы, включая крейсер «Аврора» и Кронштадтскую крепость, будут открыты для бесплатного посещения.