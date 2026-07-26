Уголовное дело возбудили после погрома машин на проспекте Энергетиков в Петербурге

Из-за госпитализации подозреваемого мера пресечения ему пока не избиралась. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полиция возбудила уголовное дело после повреждения припаркованных автомобилей во дворе одного из домов на проспекте Энергетиков в Петербурге.

По данным правоохранителей, сообщение о происшествии поступило 24 июля в 07:25. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что 69-летний мужчина разбил стекла нескольких припаркованных автомобилей.

Во время инцидента мужчина упал и ударился головой о лобовое стекло автомобиля Mitsubishi Lancer. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

- В полицию поступили заявления от владельцев двух поврежденных автомобилей. По факту умышленного повреждения имущества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Из-за госпитализации подозреваемого мера пресечения ему пока не избиралась. Сейчас полиция разбирается в причинах погрома.