В Петербурге задержали треш-блогера после убийства голубя ради видео в соцсетях

Треш-блогер снял видео и выложил в сеть. Фото: t.me/ekaterina_mizulina

В Петербурге задержали 25-летнего уроженца Курганской области, подозреваемого в жестоком обращении с животными. По данным СМИ, мужчина вместе со своим знакомым убил голубя возле станции метро «Лиговский проспект», снял произошедшее на видео и опубликовал запись в социальных сетях.

О случившемся сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, после того как ролик распространился в интернете и вызвал общественный резонанс, обоих участников задержали сотрудники полиции.

- Треш-блогеры задержаны на 48 часов, проводится проверка по статье о жестоком обращении с животными (ст.245 УК РФ), - рассказала Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

Ранее Мизулина сообщила об этом инциденте в своих соцсетях. По ее словам, этот блогер ведет деструктивный образ жизни, пропагандирует наркотики, а также его девушка была привлечена к ответственности за сжигание российского паспорта. Глава «Лиги безопасного интернета» отправила материалы и видео в МВД.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.