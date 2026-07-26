В Петербурге произошел масштабный сбой мобильного интернета 26 июля

Мобильный интерент в центре Петербурге начал сбоить. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Петербурга массово жалуются на перебои в работе мобильного интернета днем 26 июля. По данным сервиса DownDetector, с начала суток было зафиксировано около тысячи обращений о неполадках.

При этом, как сообщают пользователи, связь остается доступной только для так называемого «белого списка».

Вероятно, ограничения могут быть связаны с усиленными мерами безопасности.

Напомним, ранее мобильный интернет ограничивали после атаки беспилотников 24 июля. Тогда под удар попали объекты гражданской инфраструктуры, в том числе склады на Московском шоссе, логистический комплекс в Новосаратовке, а также другие объекты в Петербурге и Ленинградской области.

После происшествия губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что на месте работали оперативные службы, движение на Московском шоссе было полностью восстановлено, а Роспотребнадзор проводил замеры качества воздуха. Жителей призвали не приближаться к месту происшествия и доверять только официальной информации.

Официальных комментариев о причинах нынешних перебоев в работе мобильного интернета пока не поступало.