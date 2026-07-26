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НовостиОбщество26 июля 2026 12:07

У крейсера «Аврора» в Петербурге выстроились очереди в День ВМФ

Посетить легендарный корабль-музей сегодня можно бесплатно
Юлия СТАЛИНА
26 июля вход на «Аврору» для посетителей сделали бесплатным в честь праздника.

26 июля вход на «Аврору» для посетителей сделали бесплатным в честь праздника.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге в День Военно-Морского Флота у легендарного крейсера «Аврора» выстроились очереди из желающих попасть на борт. Десятки людей пришли к кораблю-музею, воспользовавшись возможностью бесплатного посещения, сообщает 78.ru.

Позже в Центральном военно-морском музее, 26 июля вход на «Аврору» для посетителей сделали бесплатным в честь праздника.

- Льгота не распространяется на экскурсии, билеты для иностранных граждан и дополнительные услуги, - уточнили в Центральном военно-морском музее.

Уже 27 и 28 июля крейсер «Аврора» вернется к обычному режиму работы, а посещение музея вновь станет платным в соответствии с действующими тарифами.

Напомним, также в День ВМФ в Петербурге открыли бюст адмиралу Ушакову, а также заложили «Капсулу времени» для потомков. Вскрыть ее планируют только в 2045 году к 100-летию Победы.