У крейсера «Аврора» в Петербурге выстроились очереди в День ВМФ

26 июля вход на «Аврору» для посетителей сделали бесплатным в честь праздника. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге в День Военно-Морского Флота у легендарного крейсера «Аврора» выстроились очереди из желающих попасть на борт. Десятки людей пришли к кораблю-музею, воспользовавшись возможностью бесплатного посещения, сообщает 78.ru.

Позже в Центральном военно-морском музее, 26 июля вход на «Аврору» для посетителей сделали бесплатным в честь праздника.

- Льгота не распространяется на экскурсии, билеты для иностранных граждан и дополнительные услуги, - уточнили в Центральном военно-морском музее.

Уже 27 и 28 июля крейсер «Аврора» вернется к обычному режиму работы, а посещение музея вновь станет платным в соответствии с действующими тарифами.

Напомним, также в День ВМФ в Петербурге открыли бюст адмиралу Ушакову, а также заложили «Капсулу времени» для потомков. Вскрыть ее планируют только в 2045 году к 100-летию Победы.