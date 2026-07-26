Спасатели вызволили кота с карниза, двух котят и запутавшегося вороненка в Петербурге

У волонтеров ни дня без работы. Фото: «Кошкиспас»

Волонтеры петербургского отряда «Кошкиспас» за один день провели сразу несколько операций по спасению животных. Им удалось снять с карниза торгового центра кота, вызволить из стены салона красоты двух новорожденных котят и помочь запутавшемуся вороненку.

Первый вызов поступил к торговому центру, где кот оказался на карнизе четвертого этажа. Животное свободно передвигалось по креплениям освещения и долго не давалось спасателям.

- Кот поступил как истинный десантник - решил, что так просто он нам не дастся, и сиганул с карниза ровно в середину натянутого тента, - рассказали в «Кошкиспасе».

Следующий вызов привел волонтеров в салон красоты на Московском проспекте. Из-за стены доносился писк котят. С разрешения администрации спасатели сделали отверстие в стене и достали двух малышей возрастом не более четырех дней. Третий котенок, к сожалению, погиб до их приезда. Для спасенных новорожденных сразу нашли временный дом и человека, готового обеспечить им необходимый уход.

Позднее спасатели отправились в Полюстровский парк, где на березе запутался вороненок. Птицу удалось снять с дерева. По словам волонтеров, серьезных повреждений у нее не обнаружили, однако ей потребуется восстановление.

В «Кошкиспасе» также обратились к петербуржцам с просьбой помочь найти передержку или постоянный дом для спасенных животных. Волонтеры ищут хозяев для полосатого кота по кличке Шевик, а также людей, готовых временно приютить новорожденных котят.