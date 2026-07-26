Поезда из Петербурга в Москву задержались из-за повреждения контактной сети

В ОЖД отметили, что специалисты принимают необходимые меры для скорейшего восстановления движения. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Несколько поездов, следующих из Санкт-Петербурга в Москву, задержались из-за нарушения работы контактной сети на Октябрьской железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

По данным железнодорожников, причиной сбоя 26 июля стало соприкосновение с контактной сетью линии электропередачи сторонней организации. Из-за этого были задержаны пригородные поезда Ленинградского направления в сторону Лихославля в Тверской области. Время опоздания составляет около одного часа.

Кроме того, с задержкой отправились скоростные поезда из Санкт-Петербурга в Москву. Поезд №739У отправился с опозданием на 12 минут, а поезда №771А и №773А - на 54 минуты.

В ОЖД отметили, что специалисты принимают необходимые меры для скорейшего восстановления движения и сокращения времени задержек.

- Октябрьская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства, - сообщили в пресс-службе магистрали.