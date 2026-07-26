На станции метро «Горный институт» в Петербурге обрушилась часть эскалатора

Во время испытаний без пассажиров направляющие элементы каркаса рухнули сверху и пробили несколько ступеней эскалатора. Фото: t.me/Megapolisonline

На станции метро «Горный институт» в Петербурге днем 26 июля во время тестового запуска эскалатора произошло частичное обрушение его конструкции. По предварительной информации, инцидент случился около 15:20.

Во время испытаний без пассажиров направляющие элементы каркаса рухнули сверху и пробили несколько ступеней эскалатора. Очевидцы сообщили, что металлические конструкции упали вниз, однако людей на эскалаторе в этот момент не было.

Об этом рассказали пассажиры в Telegram-канале «Мегаполис», ставшие очевидцами ЧП.

- Обошлось без жертв, - сообщили они в соцсетях.

Обстоятельства случившегося и причины обрушения в петербургском метрополитене пока не прокомментировали.

Напомним, станция метро «Горный институт» в Петербурге открылась 27 декабря 2024 года. Она находится на Лахтинско-Правобережной линии на «оранжевой ветке».