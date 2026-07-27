«Автозавод Санкт-Петербург» ушел в корпоративный отпуск до 16 августа

Раньше этот завод принадлежал Nissan. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Автозавод Санкт-Петербург» (бывшая площадка Nissan) с 27 июля приостановил сборку Lada Iskra. Все сотрудники ушли в отпуск.

- Корпоративный отпуск продлится до 16 августа, - сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Предприятие начало выпускать Lada Iskra в сентябре 2025 года. Тогда на ПМЭФ подписали соглашение об организации производства в Петербурге. Завод собирает все модификации семейства – седан, универсал и SW Cross, с механической и автоматической коробкой передач, в разных цветах и комплектациях. За 2025 год выпустили 3 тысячи машин.

Раньше этот завод принадлежал Nissan. Японский концерн работал здесь с 2009 по 2022 год, а после ухода из России передал предприятие государственному институту НАМИ. Позже 99% завода выкупил АвтоВАЗ. Сейчас владельцы предприятия не раскрываются.

Корпоративный отпуск – обычная практика для автозаводов, когда останавливают конвейер для обслуживания оборудования и планового ремонта. Сборка Lada Iskra возобновится после 16 августа.