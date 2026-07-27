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НовостиПроисшествия27 июля 2026 6:06

Мошенники начали выдавать себя за сотрудников АЗС в Петербурге

Аферисты просят назвать код из сообщения или установить приложение
Регина МАРИНЕЦ
Аферисты обещают дополнительные литры бензина.

Аферисты обещают дополнительные литры бензина.

Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге и Ленобласти активизировались мошенники, которые звонят водителям и предлагают топливо по записи без очереди. Об этом предупредили в пресс-службе городской прокуратуры.

Аферисты обещают дополнительные литры бензина и просят назвать код, который приходит на телефон якобы от заправочной сети. Также злоумышленники убеждают установить специальное приложение, через которое получают доступ к телефону и банковским приложениям жертвы. После этого они могут списать деньги со счетов.

- Нельзя сообщать никому коды из сообщений, устанавливать приложения по просьбе неизвестных и верить спецпредложениям без проверки, - предупредили правоохранители.

Любые акции от заправок нужно проверять через официальные сайты, приложения или горячие линии сетей АЗС. Там всегда можно уточнить, проводятся ли такие акции на самом деле.