Мошенники начали выдавать себя за сотрудников АЗС в Петербурге

Аферисты обещают дополнительные литры бензина. Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге и Ленобласти активизировались мошенники, которые звонят водителям и предлагают топливо по записи без очереди. Об этом предупредили в пресс-службе городской прокуратуры.

Аферисты обещают дополнительные литры бензина и просят назвать код, который приходит на телефон якобы от заправочной сети. Также злоумышленники убеждают установить специальное приложение, через которое получают доступ к телефону и банковским приложениям жертвы. После этого они могут списать деньги со счетов.

- Нельзя сообщать никому коды из сообщений, устанавливать приложения по просьбе неизвестных и верить спецпредложениям без проверки, - предупредили правоохранители.

Любые акции от заправок нужно проверять через официальные сайты, приложения или горячие линии сетей АЗС. Там всегда можно уточнить, проводятся ли такие акции на самом деле.